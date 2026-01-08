Riccardo Paletti avvelenato col botox a Miami i medici lo ricoverano per il fine vita | la battaglia della famiglia per riportarlo in Italia e curarlo

Da leggo.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Paletti, 52 anni, residente a Miami, è stato ricoverato in gravissime condizioni a causa di complicazioni da un trattamento con Botox. La famiglia sta cercando di riportarlo in Italia per ricevere le cure adeguate. La madre ha annunciato il suo imminente ritorno, sottolineando l’impegno a garantire il miglior percorso terapeutico possibile per il figlio.

«Riccardo tornerà in Italia». A parlare è la mamma di Riccardo Paletti, il 52enne romano residente negli Stati Uniti, che dallo scorso luglio è ricoverato in un. 🔗 Leggi su Leggo.it

riccardo paletti avvelenato col botox a miami i medici lo ricoverano per il fine vita la battaglia della famiglia per riportarlo in italia e curarlo

© Leggo.it - Riccardo Paletti avvelenato col botox a Miami, i medici lo ricoverano per il fine vita: la battaglia della famiglia per riportarlo in Italia e curarlo

Leggi anche: Avvelenato dal botulino a Miami, il caso del romano Riccardo Paletti: la decisione del giudice

Leggi anche: Caso Riccardo Paletti, il giudice Usa autorizza il rientro in Italia: ‘Ora speriamo di salvarlo’

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

riccardo paletti avvelenato botoxRiccardo Paletti avvelenato col botox a Miami, i medici lo ricoverano per il fine vita: la battaglia della famiglia per riportarlo in Italia e curarlo - A parlare è la mamma di Riccardo Paletti, il 52enne romano residente negli Stati Uniti, che ... msn.com

riccardo paletti avvelenato botoxAvvelenato dal botulino a Miami, il caso del romano Riccardo Paletti: la decisione del giudice - Durante la puntata di lunedì 29 dicembre di “Dentro la notizia” ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.