Riccardo Paletti avvelenato col botox a Miami i medici lo ricoverano per il fine vita | la battaglia della famiglia per riportarlo in Italia e curarlo

Riccardo Paletti, 52 anni, residente a Miami, è stato ricoverato in gravissime condizioni a causa di complicazioni da un trattamento con Botox. La famiglia sta cercando di riportarlo in Italia per ricevere le cure adeguate. La madre ha annunciato il suo imminente ritorno, sottolineando l’impegno a garantire il miglior percorso terapeutico possibile per il figlio.

Avvelenato dal botulino a Miami, il caso del romano Riccardo Paletti: la decisione del giudice - Durante la puntata di lunedì 29 dicembre di “Dentro la notizia” ... msn.com

Ieri il giudice nominato tutore dal Mount Sinai Medical Center di Miami ha dato l'assenso affinché Riccardo Paletti possa rientrare in Italia. Un'operazione complessa quella del suo trasporto ma che consente al nostro connazionale di evitare di essere - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.