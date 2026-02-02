Studenti modicani si affermano in gara nazionale di problem solving matematico e logico

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani di Modica hanno fatto grandi passi avanti. Hanno gareggiato contro altre scuole italiane e sono riusciti a conquistare posizioni di rilievo alla Middle Etniade Team Cup 2026, una competizione nazionale di logica e matematica. La loro prestazione ha sorpreso e reso orgogliosa la scuola e la città.

Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani di Modica si sono imposti tra le migliori scuole del panorama siciliano in una competizione nazionale di logica e matematica, conquistando posizioni d'onore alla Middle Etniade Team Cup 2026. La gara, organizzata dall'Università degli Studi di Catania e svoltasi presso la sede di STMicroelectronics a Catania, ha riunito oltre trenta istituti scolastici provenienti da tutta l'Isola. Due squadre formate da alunni della scuola secondaria di primo grado hanno affrontato una serie di sfide progettate per mettere alla prova non solo le abilità aritmetiche, ma soprattutto la capacità di ragionamento critico, la creatività nel trovare soluzioni e il lavoro di squadra in condizioni di pressione.

