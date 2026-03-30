La palestra dell’Istituto Bovara di Lecco ha ripristinato il riscaldamento dopo i lavori di riqualificazione conclusi dalla Provincia di Lecco. L’intervento, realizzato con un investimento di 40 mila euro, ha riguardato l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento. La riqualificazione permette agli studenti di utilizzare gli spazi più confortevoli durante le attività sportive.

Conclusi i lavori di riqualificazione a cura della Provincia di Lecco, per l’importo complessivo di 40 mila euro. La presidente Hoffmann: "Restituito un ambiente decoroso ai ragazzi" La palestra dell’Istituto Bovara di Lecco torna ad avere un impianto di riscaldamento adeguato. Si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione a cura della Provincia di Lecco, per l’importo complessivo di 40 mila euro. Nella prima fase si è provveduto alla bonifica e allo smaltimento dell’impianto esistente e alla creazione della dorsale principale di collegamento per il nuovo impianto. Nella seconda fase sono state installate le linee di alimentazione, 5 nuovi aerotermi, ed è stato messo a punto il sistema di telecontrollo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Finalmente un adeguato riscaldamento in palestra per gli studenti dell'Istituto Bovara

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