Final Fantasy 7 Remake Parte 3 non sarà un’esclusiva temporale PS5? Ne parla un noto leaker

Final Fantasy 7 Remake Parte 3 potrebbe arrivare anche su altre piattaforme, non solo PlayStation 5. Secondo un noto leaker, la Square Enix starebbe valutando di non rendere questa ultima parte un’esclusiva temporale per PS5, aprendo così le porte a un pubblico più ampio. La notizia circola tra gli appassionati, anche se la compagnia non ha ancora confermato nulla.

Il capitolo conclusivo della trilogia remake di Final Fantasy VII potrebbe segnare una svolta strategica per Square Enix. Stando alle indiscrezioni condivise dal noto insider NateTheHate, Final Fantasy VII Remake Parte 3 non sarebbe vincolato da alcun accordo di esclusiva temporale con PlayStation, aprendo così la strada a un lancio simultaneo su tutte le principali piattaforme di attuale generazione. Una scelta che romperebbe con il passato recente della serie. Secondo il leaker, Square Enix sarebbe pronta ad avviare la campagna marketing del gioco proprio puntando su questo cambio di rotta. A differenza di Final Fantasy VII Remake e Rebirth, arrivati inizialmente solo su console Sony, la Parte 3 potrebbe debuttare fin dal day one su PS5, PC, Xbox Series XS e Nintendo Switch 2, ampliando immediatamente il bacino d’utenza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

