Final Fantasy VII parte tre più di un semplice remake | Vogliamo fare esaltare i fan

Final Fantasy VII Parte Tre si propone di offrire un’espansione fedele e ricca di nuovi contenuti rispetto al remake precedente. Questa terza parte della trilogia introdurrà elementi mai visti prima, integrando aspetti della lore esterna al gioco originale. L’obiettivo è arricchire l’esperienza dei fan, mantenendo un equilibrio tra rispetto per l’opera originale e innovazione, senza eccessi di spettacolarizzazione.
Nella terza parte della trilogia remake di Final Fantasy VII verranno aggiunti dei contenuti che non erano presenti nel gioco originale e che includeranno parte di ciò che ha costituito la lore esterna al gioco fino ad oggi. L’importanza di Final Fantasy VII nel franchise di Square-Enix ha superato di gran lunga quella di qualsiasi altro capitolo uscito precedentemente e successivamente. Non si tratta esclusivamente di diffusione e vendite, ma anche e soprattutto di capacità di sopravvivere allo scorrere del tempo, di rimanere impresso nella memoria collettiva. Il settimo capitolo della saga jrpg non è stato un successo solo perché è stato il primo pubblicato su Playstation ed il primo in grafica 3D, ma anche perché è stato il primo ambientato in universo futuristico ed il primo a trattare tematiche sociali oltre che sentimentali. 🔗 Leggi su Esports247.it
