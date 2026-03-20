Filippo Nardi a Non è la TV | Signorini al GF sentenzia sulla vita degli altri oggi consegno pizze

Il 19 marzo, Filippo Nardi è stato ospite della trasmissione Non è la TV, dove ha ripercorso le sue esperienze al Grande Fratello, commentando alcune dinamiche vissute nella Casa. Durante l’intervista ha anche raccontato cosa fa attualmente, spiegando di consegnare pizze. Nardi ha inoltre commentato la gestione di Signorini nel reality, sottolineando che il conduttore si pronuncia sulla vita degli altri.

Filippo Nardi è stato ospite della puntata di Non è la Tv del 19 marzo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha ripercorso entrambe le sue esperienze nella Casa, per poi raccontare di cosa si occupa oggi: “Consegno pizze”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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«Dove sono le mie sigarette » Questa è la frase che ancora oggi tutti ricordano di Filippo Nardi, e che è diventata ormai un tormentone per chi segue la televisione italiana. Stasera, giovedì 19 marzo, alle 22:00, torna Non è la TV sul canale YouTube di Fanpa - facebook.com facebook