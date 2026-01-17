A lezione di sicurezza stradale Sale in cattedra a Meda l’atleta paralimpico Ossola

Mercoledì 21 a Meda si terrà un incontro dedicato alla sicurezza stradale, con la partecipazione dell’atleta paralimpico Ossola. L’evento intende sensibilizzare la comunità sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida e sulla prevenzione degli incidenti, promuovendo un atteggiamento consapevole e rispettoso delle norme stradali. Un’occasione di confronto e formazione rivolta a tutti i cittadini, per contribuire alla sicurezza di strada.

Meda si prepara ad accogliere, mercoledì 21, un appuntamento di grande rilievo dedicato alla sicurezza sulle strade. Nella città brianzola si riuniranno infatti le principali figure istituzionali che, a livello provinciale, si occupano di ordine pubblico e tutela dei cittadini. L'occasione è il convegno collegato al percorso formativo 'La sicurezza al primo posto', iniziativa che rientra nel programma annuale promosso dal Comune e rivolto alle scuole del territorio, con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti su comportamenti responsabili e prevenzione dei rischi. La giornata vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni.

