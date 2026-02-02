Paolo Cevoli torna a calcare il palcoscenico con il monologo Figli di Troia

Paolo Cevoli torna in scena a Bologna con il suo monologo

Già ospite abituale del Teatro Celebrazioni di Bologna e reduce dai due sold out della scorsa stagione, Paolo Cevoli torna a calcare il palcoscenico di Via Saragozza con il monologo Figli di Troia. L'appuntamento è per martedì 3 e mercoledì 4 febbraio alle ore 21.00. Enea, eroe sconfitto, fugge da una Troia in fiamme portando con sé tutto il suo mondo: le divinità in tasca, il padre sulle spalle e il figlio per mano – le radici del passato e la speranza nel futuro.

Paolo Rossi torna a calcare le scene dopo quasi un decennio.

