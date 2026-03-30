Fieste de Patrie le torri medievali di Udine aperte alla città

In occasione della Fieste de Patrie dal Friûl, le torri medievali di Udine sono state messe a disposizione dei visitatori, permettendo l’accesso a luoghi storici della città. L’evento ha coinvolto diverse strutture di epoca medievale, che solitamente non sono aperte al pubblico durante l’anno. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela del patrimonio architettonico.

In occasione della Fieste de Patrie dal Friûl, la città di Udine riscopre il proprio passato medievale aprendo al pubblico alcuni dei suoi luoghi più simbolici. Venerdì 3 aprile i cittadini avranno l’opportunità di visitare le torri medievali udinesi, immergendosi nella storia urbana e nelle vicende che hanno segnato lo sviluppo della città nel corso dei secoli. L’iniziativa è un’occasione preziosa per avvicinarsi alla storia del Friuli e del Patriarcato di Aquileia, istituito nel 1077, e per comprendere il ruolo fondamentale che le torri e le mura cittadine hanno avuto nel sistema difensivo e nella vita quotidiana del medioevo udinese. Attraverso le visite guidate sarà possibile esplorare gli spazi interni, scoprirne le trasformazioni nel tempo e approfondire aspetti curiosi e meno noti della vita nel Trecento friulano. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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