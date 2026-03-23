Tra libri musica e folklore Udine celebra la Fieste de Patrie

Un mese di appuntamenti per raccontare, vivere e condividere l’identità friulana. In occasione della 49ª edizione della Fieste de Patrie dal Friûl, il Comune di Udine ha messo a punto, insieme ad ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, un calendario ricco e diffuso: 15 iniziative pensate per pubblici di tutte le età, tra spettacoli, visite guidate, libri, laboratori, musica e momenti dedicati alla lingua friulana. La rassegna si aprirà sabato 28 marzo alle 10.30 con una visita guidata in lingua friulana alla Galleria d’Arte Antica, appuntamento gratuito su prenotazione. Nel pomeriggio, dalle 16, piazza Libertà entrerà nel vivo della festa con musiche e danze della tradizione friulana portate in scena dai gruppi Stelutis di Udin e Balarins de Riviere di Magnano in Riviera. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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