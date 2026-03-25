LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | Lube costretta ad inseguire nel 2° set

Nel secondo set della partita di Champions League di pallavolo, la squadra di casa si trova in svantaggio 13-20 rispetto alla formazione avversaria, che ha ottenuto un punto con una parallela vincente di Kwolek da posizione quattro. La partita è in corso e la diretta segue il punteggio con l’intervento di un primo tempo di Gladyr. La squadra di casa si trova ad inseguire l’avversario in questa fase del match.

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 13-21 Primo tempo di Gladyr. 13-20 Parallela vincente di Kwolek da posto 4. 13-19 Infrazione al palleggio fischiata a Tavares. 12-19 Diagonale di Duflos-Rossi 11-19 Fuori l’attacco di Nikolov dalla seconda linea. Si chiude il doppio cambio. Rientrano Loeppky e Boninfante. 11-18 Errore in diagonale di Koukartsev 11-17 Kwolek infila il pallone tra le mani del muro da posto 4. 11-16 Errore al servizio Bieniek 10-16 Primo tempo di Bieniek 10-15 Errore al servizio Zawiercie Time out Civitanova 9-15 Mani out di Kwolek da posto 4. Fuori Loeppky, dentro Orduna 9-14 Errore al servizio di Loeppky Koukartsev in campo al posto di Boninfante 9-13 Pallonetto spinto di Loeppky da posto 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Lube costretta ad inseguire nel 2° set Articoli correlati LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 22-25, i polacchi vincono il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 In campo la diagonale di Boladz dalla seconda linea Entra Duflos-Rossi al posto di Gargiulo 22-24... LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Civitanova Aluron Warta Zawiercie... Temi più discussi: LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchi; Play Off: Civitanova sfida i polacchi dell'Aluron; Champions League: Civitanova in campo per l'andata dei Quarti; Watch Civitanova v Warta Zawiercie Live Stream Online | DAZN IT. LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Lube costretta ad inseguire nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Cucine Lube ... oasport.it Civitanova-Aluron Warta Zawiercie oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingOggi mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si gioca Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, andata dei quarti di finale della Champions League 2026 di volley ... oasport.it Europa, si entra nella fase calda Quarti di Champions League, Semifinali di CEV Cup e Finale di Challenge Cup: settimana decisiva per le italiane. Perugia e Civitanova aprono i Quarti di Champions, Piacenza debutta in Semifinale di CEV Cup, mentre M - facebook.com facebook