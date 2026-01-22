Banca Annia allena alla finanza 70 giovani atleti del territorio

Banca Annia ha recentemente concluso il progetto “Allénati con i campioni”, rivolto a 70 giovani atleti del territorio. L’iniziativa ha mirato a sensibilizzare i giovani sui temi della finanza, del risparmio e della previdenza, adottando un metodo originale che associa il mondo dello sport a quello della gestione finanziaria. Un’attenzione rivolta a promuovere una cultura finanziaria consapevole attraverso un approccio pratico e coinvolgente.

Si è concluso in questi giorni il progetto "Allénati con i campioni", ideato da Banca Annia con l'obiettivo di avvicinare i giovani ai temi della finanza, del risparmio e della previdenza, utilizzando un approccio innovativo e un contesto non convenzionale: la palestra. «Siamo particolarmente.

