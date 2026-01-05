La comunità dell’Unità Pastorale di Monopoli si prepara a celebrare il 26º anniversario di sacerdozio di don Gaetano. Un momento di riflessione e gratitudine per il suo servizio nel corso degli anni, condividendo con la parrocchia un anniversario importante e significativo per tutta la comunità.

La comunità parrocchiale dell’Unità Pastorale di Monopoli si prepara a festeggiare con gioia il 26º anniversario di ordinazione presbiterale di don Gaetano, il primo anniversario trascorso insieme alla comunità. Un’occasione speciale per ringraziare il Signore per la sua vocazione e per il servizio quotidiano che il sacerdote offre ai fedeli. La comunità lo accompagna con affetto e preghiera, auspicando che il Signore sostenga sempre il suo cammino pastorale. Questa sera, alle ore 18:30, tutti i parrocchiani sono invitati in Cattedrale per unirsi a don Gaetano in un momento di preghiera comunitaria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Monopoli celebra i 26 anni di sacerdozio di don Gaetano

