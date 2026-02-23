La lunga carriera di padre Giovanni Battista Scarinci si è conclusa dopo sessant’anni di servizio come sacerdote, un traguardo raggiunto grazie alla sua dedizione e passione per la comunità. La sua nomina come procuratore speciale dell’Istituto di Agazzi ha rappresentato un momento importante, offrendo supporto concreto alle attività dell’istituto. La sua esperienza e impegno sono stati fondamentali per il funzionamento quotidiano. La sua presenza rimane un punto di riferimento nel settore.

L’anniversario verrà festeggiato venerdì 27 febbraio, alle 16.00, con la Santa Messa all’Istituto di Agazzi. Padre Giovanni Battista è procuratore speciale della struttura alle porte di Arezzo dall’aprile del 2003 , procuratore speciale dell’Istituto di Agazzi. L’anniversario verrà festeggiato venerdì 27 febbraio, alle 16.00, con la celebrazione della messa nella sala polivalente dello stesso Istituto di Agazzi insieme ai confratelli, al personale sanitario e agli ospiti della struttura, condividendo un momento di preghiera e ringraziamento per un lungo cammino di fede e di servizio vissuto al fianco delle persone maggiormente fragili e bisognose di assistenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

230 anni della Società di San Giovanni BattistaLa Società di San Giovanni Battista, fondata 230 anni fa a Firenze, rappresenta una delle istituzioni più antiche e significative della città.

Baronissi, festa per i 40 anni di sacerdozio di Padre DiodatoA Baronissi si è celebrato con grande emozione il quarantesimo anniversario di sacerdozio di Padre Diodato, nel giorno dell'Immacolata.

