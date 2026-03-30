Ferrara ha celebrato il centesimo compleanno di Bruno Castaldini con una cerimonia pubblica. La festa si è svolta in piazza, con la partecipazione di familiari, amici e autorità locali. Durante l’evento sono stati distribuiti attestati e premi per testimoniare il raggiungimento di questo importante traguardo. La cerimonia si è conclusa con un rinfresco offerto ai presenti.

Ferrara festeggia un nuovo cittadino centenario. A raggiungere questo speciale traguardo - ed entrare nell’esclusivo albo dei cittadini ferraresi centenari - è Bruno Castaldini, che nella giornata di oggi (domenica 29 marzo) ha vissuto momenti di festa ed è stato attorniato dall’affetto della famiglia che si è riunita per pranzo. Alle celebrazioni ha preso parte anche l’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, che ha portato a Bruno gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Ferrara. Inoltre, l’assessore Coletti gli ha consegnato la lettera di auguri firmata dal sindaco Alan Fabbri, insieme alla targa di benemerenza dedicata ai cittadini che spengono 100 candeline. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa per i 100 anni di Bruno Castaldini

Articoli correlati

Bruno Castaldini: 100 anni, guida e 73 di matrimonioUna giornata di festa e memoria si è svolta a Ferrara per celebrare il centenario di Bruno Castaldini, cittadino che ha raggiunto la soglia dei 100...

Leggi anche: Un pranzo di compleanno speciale: Bruno Castaldini compie 100 anni

Altri aggiornamenti su Bruno Castaldini

Discussioni sull' argomento Festa per i 100 anni di Bruno Castaldini; Un pranzo di compleanno speciale: Bruno Castaldini compie 100 anni; Un pranzo di compleanno speciale | Bruno Castaldini compie 100 anni; Bruno Castaldini | 100 anni guida e 73 di matrimonio.

Un pranzo di compleanno speciale: Bruno Castaldini compie 100 anni x.com

Gianni Castaldini | Parma - facebook.com facebook