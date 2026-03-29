Bruno Castaldini | 100 anni guida e 73 di matrimonio

A Ferrara, si è tenuta una cerimonia in occasione del 100° compleanno di Bruno Castaldini, cittadino che ha festeggiato il secolo di vita. La giornata ha anche ricordato i 73 anni di matrimonio dell’uomo. La celebrazione ha coinvolto familiari e amici, che hanno condiviso momenti di ricordo e di gioia.

Una giornata di festa e memoria si è svolta a Ferrara per celebrare il centenario di Bruno Castaldini, cittadino che ha raggiunto la soglia dei 100 anni. La famiglia si è riunita per un pranzo speciale, mentre le autorità locali hanno riconosciuto ufficialmente questo traguardo con una targa di benemerenza. Il centenario vive ancora in piena autonomia nel quartiere di Pontegradella, mantenendo abitudini quotidiane come la guida dell’automobile e lo svolgimento delle spese personali. Questa capacità di autosufficienza a un’età così avanzata rappresenta un esempio raro di longevità attiva e indipendente nel tessuto sociale ferrarese. Radici storiche e vita lavorativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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