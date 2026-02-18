Milano in festa | Spettacoli e laboratori gratuiti per famiglie celebrano il Carnevale Ambrosiano

Milano vive un’atmosfera gioiosa grazie al Carnevale Ambrosiano, che ha portato spettacoli e laboratori gratuiti per le famiglie. La compagnia Carnevale organizza eventi nelle piazze principali, coinvolgendo bambini e genitori con truccabimbi, musica e giochi tradizionali. Le strade si riempiono di colori e allegria, mentre le famiglie si divertono insieme. La città si anima con iniziative dedicate a tutte le età, creando un momento di svago e condivisione nel cuore di Milano. La festa continua con tante attività in programma per oggi.

Carnevale Ambrosiano: Compagnia Carnevale porta in scena spettacoli e laboratori gratuiti per le famiglie milanesi. Milano si prepara a celebrare il Carnevale Ambrosiano con un calendario di eventi gratuiti pensati per bambini e famiglie, grazie all’impegno della Compagnia Carnevale. Tra il 19 e il 21 febbraio, spettacoli teatrali, laboratori creativi e una vivace parata in costume animeranno diversi quartieri della città, con il sostegno dei Municipi 2, 7 e 8. Un omaggio alla tradizione e alla Commedia dell’Arte. La Compagnia Carnevale ha scelto di celebrare il Carnevale Ambrosiano, una festività profondamente radicata nella cultura milanese, con un programma ricco di iniziative che valorizzano la tradizione popolare e l’arte teatrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Matierno, Carnevale inclusivo: associazioni regalano festa e laboratori gratuiti ai bambini del quartiere.Il Carnevale ha portato colore e allegria nel quartiere di Matierno.

Carnevale Ambrosiano 2026: le anticipazioni da MilanoMilano si prepara a festeggiare il Carnevale Ambrosiano dal 13 al 25 febbraio 2026.

