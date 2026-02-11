Carnevale dei Ragazzi | un fine settimana ricco di appuntamenti tra carri allegorici maschere e concorsi

Arezzo si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del Carnevale dei Ragazzi. Domani e domenica, la città si anima con carri allegorici, maschere colorate e vari concorsi. Famiglie e bambini affollano le strade per divertirsi tra sfilate e spettacoli. Gli organizzatori promettono un evento vivace e coinvolgente, con tanti momenti di festa per tutti.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – " Carnevale dei Ragazzi ": un fine settimana ricco di appuntamenti tra carri allegorici, maschere e concorsi. Entra nel vivo il programma del "Carnevale dei Ragazzi" a Montevarchi con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati ai più piccoli. Sabato 14 febbraio, alle ore 10.00, nella cornice dell'Auditorium comunale, si terrà la premiazione del 38° Concorso di Disegno "Carnevale dei Ragazzi", a cura del Circolo Filatelico e Numismatico B. Varchi. Protagonisti saranno gli alunni delle scuole primarie dei tre istituti comprensivi cittadini. Tutti i disegni realizzati a tema carnevalesco saranno esposti all'interno dell'Auditorium e, per l'occasione, sarà attivo un ufficio postale distaccato con uno speciale annullo filatelico.

