Tiro a volo weekend ricco di appuntamenti | Club Cup di Percorso Caccia e Regionali Invernali

Questo weekend il tiro a volo si anima con diversi appuntamenti. A Foligno si svolge la Club Cup di Percorso Caccia, il primo evento nazionale del 2026. Nel frattempo, in tutta Italia, si tengono i Campionati Regionali Invernali, segnando l’inizio di un nuovo ciclo per la disciplina.

Tra fine gennaio e inizio febbraio il calendario FITAV entra nel vivo: Campionati Regionali Invernali in tutta Italia e primo evento nazionale del 2026 con la Club Cup Invernale di Percorso Caccia a Foligno. Il fine settimana tra gennaio e febbraio segna un passaggio importante per il tiro a volo italiano, con un’offerta agonistica ampia e articolata che coinvolge atleti e appassionati su tutto il territorio nazionale. A partire da venerdì 30 gennaio prendono il via i Campionati Regionali Invernali, mentre da sabato 31 gennaio a domenica 1° febbraio è in programma la Club Cup Invernale di Percorso Caccia, primo appuntamento federale nazionale della stagione 2026.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Tiro A Volo Club

Concludendo un intenso periodo di celebrazioni, il Teatro Ristori offre l'ultimo weekend di eventi con una cena spettacolo e un jazz club.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Astral Legends | Full Marathon | Ancient Cosmic Archives | Part One

Ultime notizie su Tiro A Volo Club

Argomenti discussi: Tiro a volo, superata quota 2mila agli Invernali Regionali nel weekend; I big del tiro a volo mondiale all'Umbriaverde Shooting Range; La Nazionale Italiana di Tiro a Volo in Oman per la Friendship Competition 2026; Anche il quarto weekend di gennaio all’insegna degli Invernali Regionali.

Tiro a volo, superata quota 2mila agli Invernali Regionali nel weekendCon lo scorso fine settimana, i Campionati Invernali 2026 hanno confermato un avvio di stagione molto intenso, entrando nel vivo nonostante il freddo e condizioni meteo non sempre favorevoli. Da ... cacciapassione.com

Tiro a volo. Quasi 2.200 partecipanti nel terzo weekend degli Invernali RegionaliUna tre giorni nella quale i circuiti territoriali hanno richiamato specialisti di Fossa Olimpica, Skeet, Compak Sporting e Fossa Universale. cacciapassione.com

FAVENTIA BEACH SOCCER | @faventia_beach_soccer 1ª iscritta ufficiale alla Genova Beach Soccer Cup 2026 Il club romagnolo torna protagonista alla sua 2ª partecipazione nel nostro torneo Una squadra che conosce già la sabbia del nostro bea - facebook.com facebook