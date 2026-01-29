Tiro a volo weekend ricco di appuntamenti | Club Cup di Percorso Caccia e Regionali Invernali

Da sportface.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo weekend il tiro a volo si anima con diversi appuntamenti. A Foligno si svolge la Club Cup di Percorso Caccia, il primo evento nazionale del 2026. Nel frattempo, in tutta Italia, si tengono i Campionati Regionali Invernali, segnando l’inizio di un nuovo ciclo per la disciplina.

Tra fine gennaio e inizio febbraio il calendario FITAV entra nel vivo: Campionati Regionali Invernali in tutta Italia e primo evento nazionale del 2026 con la Club Cup Invernale di Percorso Caccia a Foligno. Il fine settimana tra gennaio e febbraio segna un passaggio importante per il tiro a volo italiano, con un’offerta agonistica ampia e articolata che coinvolge atleti e appassionati su tutto il territorio nazionale. A partire da venerdì 30 gennaio prendono il via i Campionati Regionali Invernali, mentre da sabato 31 gennaio a domenica 1° febbraio è in programma la Club Cup Invernale di Percorso Caccia, primo appuntamento federale nazionale della stagione 2026.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Approfondimenti su Tiro A Volo Club

Natale a Giugliano, weekend ricco di appuntamenti: si parte oggi con l’accensione delle luci

Cena Spettacolo e Jazz Club: ultimo weekend di appuntamenti al Teatro Ristori

Concludendo un intenso periodo di celebrazioni, il Teatro Ristori offre l'ultimo weekend di eventi con una cena spettacolo e un jazz club.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Astral Legends | Full Marathon | Ancient Cosmic Archives | Part One

Video Astral Legends | Full Marathon | Ancient Cosmic Archives | Part One

Ultime notizie su Tiro A Volo Club

Argomenti discussi: Tiro a volo, superata quota 2mila agli Invernali Regionali nel weekend; I big del tiro a volo mondiale all'Umbriaverde Shooting Range; La Nazionale Italiana di Tiro a Volo in Oman per la Friendship Competition 2026; Anche il quarto weekend di gennaio all’insegna degli Invernali Regionali.

tiro a volo weekendTiro a volo, superata quota 2mila agli Invernali Regionali nel weekendCon lo scorso fine settimana, i Campionati Invernali 2026 hanno confermato un avvio di stagione molto intenso, entrando nel vivo nonostante il freddo e condizioni meteo non sempre favorevoli. Da ... cacciapassione.com

tiro a volo weekendTiro a volo. Quasi 2.200 partecipanti nel terzo weekend degli Invernali RegionaliUna tre giorni nella quale i circuiti territoriali hanno richiamato specialisti di Fossa Olimpica, Skeet, Compak Sporting e Fossa Universale. cacciapassione.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.