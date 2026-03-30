Festa del Cinghiale | cinque giorni tra sapori e natura

Da ravennatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 14 al 18 maggio 2026, a Zattaglia si svolgerà la Festa del Cinghiale, un evento che durerà cinque giorni. La manifestazione richiama visitatori interessati ai sapori locali e alla natura dell’Appennino. La festa rappresenta un appuntamento fisso nel calendario primaverile della zona, attirando appassionati di gastronomia e tradizioni rurali. Durante l’evento si svolgono degustazioni e attività legate alla cultura locale.

Dal 14 al 18 maggio 2026, la località di Zattaglia si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della primavera romagnola: la tradizionale Festa del Cinghiale, appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle atmosfere autentiche dell’Appennino. Per cinque giorni, in via Dionisio di Naldo, il territorio si animerà con un ricco programma capace di unire gastronomia, intrattenimento e scoperta del paesaggio. I visitatori avranno infatti l’opportunità di immergersi nella natura circostante, anche grazie a un trenino turistico che condurrà alla scoperta dei suggestivi pinnacoli rocciosi che caratterizzano l’area di Zattaglia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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