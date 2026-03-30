Dal 14 al 18 maggio 2026, a Zattaglia si svolgerà la Festa del Cinghiale, un evento che durerà cinque giorni. La manifestazione richiama visitatori interessati ai sapori locali e alla natura dell’Appennino. La festa rappresenta un appuntamento fisso nel calendario primaverile della zona, attirando appassionati di gastronomia e tradizioni rurali. Durante l’evento si svolgono degustazioni e attività legate alla cultura locale.

Dal 14 al 18 maggio 2026, la località di Zattaglia si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della primavera romagnola: la tradizionale Festa del Cinghiale, appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle atmosfere autentiche dell’Appennino. Per cinque giorni, in via Dionisio di Naldo, il territorio si animerà con un ricco programma capace di unire gastronomia, intrattenimento e scoperta del paesaggio. I visitatori avranno infatti l’opportunità di immergersi nella natura circostante, anche grazie a un trenino turistico che condurrà alla scoperta dei suggestivi pinnacoli rocciosi che caratterizzano l’area di Zattaglia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Festa del Cinghiale: cinque giorni tra sapori e natura

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Il re della festa sta tornando! Niente batte il profumo della nostra polenta al ragù di cinghiale, preparata come vuole la tradizione di Zattaglia che ha invaso Brisighella. Un sapore selvaggio, autentico, che profuma di casa e di collina. Ci vediamo a Brisigh - facebook.com facebook