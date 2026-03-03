Nel mese di marzo, la Casa del Popolo di Fiesole in via Matteotti 27 organizza la quarta edizione della Festa del Cinghiale. L’evento si svolge all’interno dei locali della sede e coinvolge diverse attività legate alla tradizione locale. La manifestazione attira partecipanti provenienti dalla zona e si svolge durante tutto il fine settimana. La festa comprende momenti di intrattenimento e degustazioni.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Nel mese di marzo, la Casa del Popolo di Fiesole, situata in via Matteotti 27, ospita la quarta edizione della Festa del Cinghiale. L'evento si sviluppa nell'arco di tre fine settimana consecutivi, interessando le date del 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 marzo. Si tratta di un appuntamento gastronomico che punta a valorizzare le ricette della tradizione locale in un contesto di convivialità. Il servizio della cucina segue orari differenziati per andare incontro alle esigenze dei visitatori: tutte le sere l'apertura è prevista per le 19:30, mentre la domenica è possibile partecipare anche a pranzo, a partire dalle 12:30. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Sagra del cinghialeA Scarperia, il mese di febbraio si tinge dei sapori decisi della tradizione toscana grazie a un appuntamento gastronomico dedicato alla...

Leggi anche: A Sabaudia la Sagra del Cinghiale

3^ festa del ragu di cinghiale

Tutti gli aggiornamenti su Festa del

Discussioni sull' argomento Sagra del cinghiale e del tortello; Sagre ed eventi del primo weekend di Marzo 2026; Sagra del cinghiale; SAGRE GASTRONOMICHE 2026.

Polenta e cinghiale: la festa di ScarperiaUn ponte dell'Immacolata dedicato alle specialità del territorio a Scarperia. C'è infatti la Sagra del tortello, della polenta e del cinghiale. Un grande appuntamento con gli stand aperti a pranzo e ... lanazione.it

GLI ORIGINALI E TRADIZIONALI PROFITEROLES AL CIOCCOLATO. Perfetti per la festa del papà! #ilmondodiadry #profiteroles #festadelpapà #cioccolato #cioccolatofondente - facebook.com facebook

Il 3 marzo del 2001, 25 anni fa, vincevo il Festival di Sanremo con la mia “Luce (Tramonti a nord est)”! Dopo due album in inglese, il brano ha segnato il mio debutto in italiano: nato con il titolo “Come Speak to Me”, l'ho poi tradotto e adattato insieme a @Zucch x.com