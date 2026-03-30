Fertilità femminile le tecniche mediche che permettono di preservarla

La fertilità femminile dipende dalla quantità e dalla qualità degli ovociti, le cellule sessuali prodotte dalle ovaie. A differenza degli uomini, che producono spermatozoi per tutta la vita, le donne nascono con una riserva limitata di ovociti. Le tecniche mediche per preservare questa fertilità prevedono interventi come la crioconservazione degli ovociti e altre procedure di preservazione.

ROMA (ITALPRESS) – La fertilità femminile è strettamente legata alla quantità e alla qualità degli ovociti, le cellule sessuali prodotte dalle ovaie: a differenza degli uomini, che producono spermatozoi per tutto l’arco della vita, le donne nascono con una riserva limitata di ovociti. Con il passare degli anni questo patrimonio si riduce in termini numerici e peggiora in termini di qualità biologica, soprattutto dopo i 35 anni: una serie di tecniche mediche permettono oggi di preservare la fertilità, quando può essere compromessa da malattie e cure e quando la maternità viene rimandata. “La donna ha 2 milioni di follicoli quando è a metà della sua vita gestazionale, ovvero venti settimane di gravidanza: alla nascita ne ha 700mila. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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