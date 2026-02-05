12 portapranzo che permettono di risparmiare ogni giorno

Oggi sempre più persone scelgono di portare il pranzo da casa al lavoro. In questo modo, riescono a risparmiare ogni giorno, arrivando a risparmiare migliaia di euro all’anno. Per non cadere nella noia del solito panino, molte optano per le lunchbox, che sono pratiche e permettono di portare pasti vari e gustosi. Sono ormai disponibili in tanti modelli, per ogni esigenza, e aiutano a mangiare bene anche durante le giornate più intense.

E per evitare il solito panino, accartocciato sul fondo della borsa da lavoro, i portapranzo sono il piccolo investimento da fare per iniziare a investire. Mettete da parte i classici contenitori in plastica che, spesso e volentieri, rischiano di perdere, non chiudere ermeticamente e rischiano di rovinare la pietanza preparata (e anche la giornata). Le lunchbox, infatti, non sono dei semplici contenitori, ma nascono e si sviluppano proprio con un determinato scopo. La leggenda narra, infatti, che siano nate a causa di una brusca frenata su un tram meneghino, che portò al rovesciamento della zuppa di un passeggero sulla testa di un altro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 12 portapranzo che permettono di risparmiare ogni giorno Approfondimenti su Portapranzo Reso Scopri come risparmiare ogni giorno su Amazon con prezzi competitivi e un’ampia selezione di prodotti Ogni giorno come se fosse il 12 dicembre L'idea di vivere ogni giorno come se fosse il 12 dicembre richiama un senso di urgenza e consapevolezza.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.