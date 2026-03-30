Ferrovienord bilancio 2025 segna 194 milioni di investimento per lavori

Da iltempo.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrovienord ha annunciato un investimento di circa 194 milioni di euro nel bilancio del 2025 destinato alla rete ferroviaria. La cifra si riferisce a lavori di ammodernamento e miglioramento del servizio, con l’obiettivo di rendere più efficiente il trasporto ferroviario. La notizia è stata resa nota in un comunicato ufficiale.

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - "Quasi 200 milioni di euro investiti sulla rete da Ferrovienord per garantire un servizio ferroviario sempre più efficiente e moderno". Così il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti commenta il progetto di bilancio di esercizio 2025 approvato dal Consiglio di amministrazione della società, che rivela altri importanti risultati: 10,4 milioni di treni-km prodotti, il completamento della fornitura di 214 treni per il servizio ferroviario regionale, 22.000 accessi registrati nel parcheggio di Affori. "Grazie alla costante sinergia con Regione Lombardia -afferma- proseguiremo anche nei prossimi anni con gli interventi di sviluppo della rete, che rivestono un valore strategico per migliorare la mobilità nei nostri territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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