Ferrovienord bilancio 2025 segna 194 milioni di investimento per lavori

Ferrovienord ha annunciato un investimento di circa 194 milioni di euro nel bilancio del 2025 destinato alla rete ferroviaria. La cifra si riferisce a lavori di ammodernamento e miglioramento del servizio, con l’obiettivo di rendere più efficiente il trasporto ferroviario. La notizia è stata resa nota in un comunicato ufficiale.

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - "Quasi 200 milioni di euro investiti sulla rete da Ferrovienord per garantire un servizio ferroviario sempre più efficiente e moderno". Così il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti commenta il progetto di bilancio di esercizio 2025 approvato dal Consiglio di amministrazione della società, che rivela altri importanti risultati: 10,4 milioni di treni-km prodotti, il completamento della fornitura di 214 treni per il servizio ferroviario regionale, 22.000 accessi registrati nel parcheggio di Affori. "Grazie alla costante sinergia con Regione Lombardia -afferma- proseguiremo anche nei prossimi anni con gli interventi di sviluppo della rete, che rivestono un valore strategico per migliorare la mobilità nei nostri territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ferrovienord, bilancio 2025 segna 194 milioni di investimento per lavori Articoli correlati Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Leggi anche: Liverpool, bilancio in volo: nel 2025 superati gli 800 milioni di ricavi e utile vicino ai 10 milioni