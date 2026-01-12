Fòrema chiude il 2025 con 9,5 milioni di fatturato +11,6% rispetto al 2024

Fòrema, società di formazione e consulenza di Confindustria Veneto Est con sede a Padova, ha concluso il 2025 con un fatturato di 9,5 milioni di euro, in crescita dell’11,6% rispetto all’anno precedente. L’azienda continua a sviluppare un modello integrato, ampliando il suo ruolo oltre la semplice erogazione di corsi, e rafforzando la propria presenza nel settore della formazione professionale e della consulenza alle imprese.

