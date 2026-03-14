L’ITALIA È TORNATA IN F1! Kimi Antonelli in pole nel GP di Cina! Ferrari in seconda fila

L’Italia torna in Formula 1 con Kimi Antonelli che conquista la pole position nel GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Antonelli, pilota italiano, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche, mentre la Ferrari si piazza in seconda fila. La gara si svolgerà tra pochi giorni e l’attenzione è tutta rivolta alle strategie di gara e alle performance dei piloti.

Andrea Kimi Antonelli scrive una pagina indelebile nella storia del motorsport italiano e si impone nelle qualifiche del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026. A soli 19 anni, il pilota bolognese diventa il pole-man più giovane della storia della Formula Uno battendo il precedente record di Sebastian Vettel (21 anni e 72 giorni) firmato con la Toro Rosso a Monza 2008. Kimi ha sfruttato nel migliore dei modi una circostanza favorevole legata al problema tecnico riscontrato dal compagno di squadra britannico George Russell in avvio di Q3, regalando all’Italia un risultato che mancava dal lontano 2009 (Giancarlo Fisichella a Spa con la Force India). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’ITALIA È TORNATA IN F1! Kimi Antonelli in pole nel GP di Cina! Ferrari in seconda fila Articoli correlati Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli è il più giovane della storia in pole! Ferrari in seconda filaNelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà... Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: al via la Sprint Qualifying! Antonelli sfida Russell, Ferrari da seconda fila? Una selezione di notizie su Kimi Antonelli Temi più discussi: Russell-Mercedes imbattibili: ma dovranno lottare; Antonelli, con questa Mercedes il futuro è ora. Ferrari, tre motivi per essere fiduciosi; Piero Ferrari: Antonelli in rosso, non è un sogno proibito. Leclerc è una certezza, gli manca solo il titolo; Formula 1, non solo Kimi: l'altra Italia in pista. Da Stella a Briatore e Fornaroli spera... L’ITALIA È TORNATA IN F1! Kimi Antonelli in pole nel GP di Cina! Ferrari in seconda filaAndrea Kimi Antonelli scrive una pagina indelebile nella storia del motorsport italiano e si impone nelle qualifiche del Gran Premio di Cina, secondo ... oasport.it Kimi Antonelli evita la penalità a Shanghai: la decisione dei giudici sorride al pilota italianoNessuna penalità. E' questo quanto deciso dai commissari della FIA su quanto è accaduto nel corso delle qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo ... oasport.it ULTIM'ORA - Formula 1, Gp di Cina: Kimi Antonelli, a 19 anni, è il più giovane di sempre a conquistare una pole position. Il bolognese classe 2006 ha battuto il record di Sebastian Vettel realizzato da Sebastian Vettel con la Toro Rosso nel 2008 a Monza. - facebook.com facebook Nessuna penalità per Kimi Antonelli In relazione all’impeding del pilota italiano in curva 1 nei confronti di Lando Norris, la FIA ha derubricato la manovra senza infliggere penalità #F1 #ChineseGP #Antonelli #Impeding #NoFurtherAction x.com