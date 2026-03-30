Durante un controllo a Viadana, un uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine. Il suo nervosismo ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di ispezionare l’uomo e il veicolo. Durante la perquisizione, sono state trovate 147 dosi di sostanza stupefacente e una somma di denaro contante. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in caserma.

Viadana (Mantova), 30 marzo 2026 – Nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana hanno intensificato i controlli nella notte tra sabato e domenica scorsa. Poco dopo le 3, a Dosolo, i militari hanno intimato l’alt al conducente di un veicolo e subito hanno notato un forte nervosismo da parte del conducente, comportamento sospetto che ha fatto accentuare l’attenzione nel controllo. Ed il fiuto investigativo non si è fatto assolutamente tradire: l’uomo era in possesso di 16 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fermato per un controllo a Viadana, viene tradito dal nervosismo: trovate 147 dosi di droga e contanti

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