Fermato mentre scende dal bus tradito dal nervosismo | aveva con sé 11 dosi di cocaina arrestato

Giovanni Rossi è stato arrestato dopo essere sceso da un autobus, tradito dal suo nervosismo durante un controllo di polizia. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha mostrato segni di agitazione e ansia. Durante la perquisizione, sono state trovate 11 dosi di cocaina nascosta nel suo zaino. L’uomo è stato portato in caserma e ora rischia una pena per detenzione di droga. La polizia ha sequestrato la sostanza e proseguito le verifiche sul suo possibile coinvolgimento in altri traffici.

Una volta fermato dalla polizia di Stato, dopo essere sceso dal bus, ha mostrato evidenti segni di nervosismo: così è stata avviata la perquisizione che ha portato al ritrovamento di cocaina e all'arresto. Il giovane stava scendendo da un bus e ha subito mostrato segni di nervosismo, fornendo risposte evasive. È stato così perquisito e trovato in possesso di 11 confezioni termosaldate contenenti circa 4 grammi di cocaina. I successivi controlli nel domicilio del ragazzo hanno permesso ha permesso di trovare altri 170 grammi sempre di cocaina, oltre a materiale da confezionamento. Il 23enne è stato così arrestato e portato nel carcere di Marassi, a disposizione dell'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Arrestato pusher 19enne: tradito dal nervosismo, si contraddice con la poliziaUn ragazzo di 19 anni di Genova è stato arrestato dalla polizia di Stato in via Maritano, nel quartiere di Rivarolo, con l'accusa di spaccio.

