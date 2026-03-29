Guido Pini vince il GP degli Stati Uniti della Moto3! Primo successo in carriera per il toscano

Guido Pini ha vinto il GP degli Stati Uniti nella classe Moto3, conquistando il suo primo successo in carriera nel terzo appuntamento del Mondiale 2026. La gara si è conclusa con emozioni fino all’ultimo metro, offrendo una corsa combattuta e ricca di colpi di scena. Pini ha battuto gli avversari in una competizione che si è svolta su un circuito statunitense.

La prima volta non si scorda mai! Guido Pini, infatti, si è aggiudicato un meraviglioso Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, nel quale le emozioni non sono mancate, letteralmente fino all’ultimo metro. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) la gara della classe più leggera si è risolta solamente all’ultima curva dopo una battaglia serrata a quattro che ha visto il classe 2008 nativo di Borgo San Lorenzo vincere approfittando del contatto tra Alvaro Carpe e Valentin Perrone che, fino all’ultimo metro, stavano lottando per il primato. Lo... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Guido Pini vince il GP degli Stati Uniti della Moto3! Primo successo in carriera per il toscano Articoli correlati Moto3, Maximo Quiles più forte anche della bandiera rossa vince il GP del Brasile. Guido Pini sfiora il podioMaximo Quiles si è aggiudicato il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. LIVE Moto3, GP USA 2026 in DIRETTA: Guido Pini per sbloccarsiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP delle Americhe, appuntamento numero tre... Una selezione di notizie su Guido Pini Temi più discussi: Moto3, Guido Pini vola sull'asfalto: che highside in Brasile; Moto3, Maximo Quiles più forte anche della bandiera rossa vince il GP del Brasile. Guido Pini sfiora il podio; Moto3 GP Brasile 2026, gara: vince Quiles davanti a Morelli e Pratama. 5° Guido Pini; Pata Talenti Azzurri FMI: Race Report weekend del 21-22 marzo 2026. Guido Pini cerca il riscatto nel GP Americhe Moto3 dalla seconda filaGuido Pini parte dalla seconda fila nel GP delle Americhe, pronto a cercare il riscatto nella terza tappa del Motomondiale ... it.blastingnews.com Moto3, Maximo Quiles più forte anche della bandiera rossa vince il GP del Brasile. Guido Pini sfiora il podioMaximo Quiles si è aggiudicato il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Goiânia abbiamo assistito ad ... oasport.it Chiude la prima fila Valentin Perrone 3°. Bene anche il rookie Pratama 4°, seconda fila anche per Guido Pini 5° e migliore degli italiani. Qualifica difficile per il leader del campionato Quiles 8°, Morelli 18°. Più indietro anche Bertelle 13° e Carraro 16° dopo la - facebook.com facebook Moto3, Maximo Quiles più forte anche della bandiera rossa vince il GP del Brasile. Guido Pini sfiora il podio - x.com