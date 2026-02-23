Il laboratorio che parla di Sara Campanella | la memoria di una farfalla al Policlinico di Messina

Il laboratorio dedicato a Sara Campanella nasce dalla sua morte improvvisa, causata da un incidente sul lavoro. Nei locali del Policlinico di Messina, i colleghi ricordano il suo entusiasmo e dedizione tra strumenti e documenti. La sua presenza si percepisce ancora tra le pareti, come un segno tangibile della sua passione. Ogni giorno, chi entra nel laboratorio si imbatte nel suo spirito, che continua a vivere attraverso le sue opere.

Ogni volta che i colleghi di Sara Campanella varcheranno la soglia del laboratorio dell'Unità di Igiene Ospedaliera del Policlinico di Messina, il suo ricordo sarà lì, tra microscopi, provette e appunti, a raccontare una vita interrotta troppo presto. Da oggi quel luogo porta il suo nome.

