Il teatro di Gualdo Tadino ha fatto il pieno in due serate. Il 27 e 28 gennaio, il Don Bosco e il Talia sono stati pieni in ogni ordine di posto. Gli spettacoli,

GUALDO TADINO - I due teatri cittadini, il Don Bosco ed il Talia, hanno registrato il tutto esaurito nelle serate del 27 e 28 gennaio, quando sono stati rappresentati " Ceneri alle ceneri " di Harold Pinter, in occasione del Giorno della Memoria, e "Il fu Mattia Pascal" di Luigi Pirandello, nell’ambito della stagione teatrale col Teatro stabile dell’Umbria. Spettacoli applauditissimi. "Ceneri alle ceneri" aveva motivi di interesse in più per la popolazione locale, in quanto il regista ed interprete della pièce è stato Andrea Garofoli, nato a Gualdo Tadino nel 2002, bravo sul palcoscenico insieme a Letizia Raimondi e con i costumi della griffe Daniele Gelsi, costruiti nell’atelier gualdese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il don Bosco e il Talia fanno il pieno: quando il teatro diventa memoria

Approfondimenti su Gualdo Tadino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

GRIS-Immaturi - Capodanno con il KAOS

Ultime notizie su Gualdo Tadino

Argomenti discussi: RMG – 100 immagini di Don Bosco: immagini che ispirano, educano e mantengono vivo il suo sogno - ANS; Festa di Don Bosco; Solennità di San Giovanni Bosco: celebrazioni e iniziative a Valdocco; Don Bosco e don Benzi, lo sguardo dell’educatore: Dio ha un progetto d’amore su ciascuno.

Il don Bosco e il Talia fanno il pieno: quando il teatro diventa memoriaGUALDO TADINO - I due teatri cittadini, il Don Bosco ed il Talia, hanno registrato il tutto esaurito nelle serate del 27 e 28 gennaio, quando sono stati rappresentati Ceneri alle ceneri di Harold ... lanazione.it

Siracusa. In festa per Don Bosco: il Pantheon accoglie l’Arcivescovo Lomanto e i giovani della cittàSe le prime giornate del triduo hanno preparato il cuore dei fedeli attraverso la riflessione e la preghiera, la giornata di oggi, sabato 31 gennaio rappresenta il momento ... libertasicilia.it

Successo per le due rappresentazioni teatrali andate in scena il 27 e 28 gennaio al "Talia" e al "Don Bosco". Numerosa anche la presenza di giovani. - facebook.com facebook