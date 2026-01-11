Sempre meno sempre più anziani e sempre più poveri | così Terni perde i pezzi

A Terni si osserva un progressivo invecchiamento della popolazione, accompagnato da una diminuzione delle nascite. Nel 2025, il reparto di ostetricia del Santa Maria ha registrato il primo parto dell’anno, con Edoardo, simbolo di una tendenza che preoccupa il futuro demografico della città. La crescita degli anziani e la riduzione dei neonati rappresentano sfide sociali ed economiche da affrontare per garantire un equilibrio sostenibile.

Se è vero che con la nascita di Edoardo, l’ultimo bambino venuto al mondo nel 2025, il Santa Maria ha registrato il parto numero 1.100 dell’anno (+4 per cento rispetto al 2024) è altrettanto vero che all'ospedale di Terni non nascono soltanto “ternani”. E dunque il dato - seppure incoraggiante. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

