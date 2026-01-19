Federica Pellegrini e Matteo Giunta indizi sulla seconda figlia a pochi mesi dal parto

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono al centro di rumors riguardanti una possibile seconda figlia, a pochi mesi dal parto. Dopo la recente apparizione a Verissimo, la loro presenza nel panorama pubblico si concentra su aspetti familiari e personali, offrendo uno sguardo più intimo sulla coppia. Questo interesse riflette la curiosità dei fan e dei media verso la vita privata di personaggi noti nel mondo dello sport e dello spettacolo.

A distanza di poco più di un mese dall’ultima apparizione televisiva, Federica Pellegrini è tornata nello studio di Verissimo, accolta come sempre dal clima intimo e confidenziale che caratterizza il programma di Silvia Toffanin. Un ritorno che, fin dai primi minuti, ha lasciato intuire come questa ospitata sarebbe stata diversa dalle precedenti, segnata da una notizia capace di cambiare nuovamente il ritmo della vita familiare dell’ex campionessa. Nel corso dell’intervista, Pellegrini ha raccontato con naturalezza le settimane trascorse tra una puntata e l’altra, settimane in cui è arrivato l’annuncio più atteso: insieme al marito Matteo Giunta, l’ex regina dello stile libero è in attesa della seconda figlia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sulla seconda figlia in arrivo: «Nascerà ad aprile, il nome l'ha scelto Matilde»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato l’arrivo della loro seconda figlia, prevista per aprile. La coppia ha condiviso che il nome della bambina sarà Matilde. Dopo aver comunicato la gravidanza lo scorso dicembre, hanno fornito alcuni dettagli in più sulla loro famiglia in crescita, mantenendo uno stile discreto e rispettoso.

