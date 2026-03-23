Federica Pellegrini è vicinissima al parto del suo secondo figlio: ecco come sta vivendo l’ex campionessa di nuoto le ultime settimane di gravidanza e cosa ha raccontato. Leggi anche: Federica Pellegrini è furiosa per un motivo legittimo: ecco il suo lungo sfogo sui social, applausi per le i Federica Pellegrini si avvicina a uno dei momenti più importanti della sua vita, con la gravidanza ormai agli sgoccioli e il parto atteso nelle prossime settimane. L’ex campionessa di nuoto, da sempre abituata a gestire pressioni e sfide, si trova ora ad affrontare una fase completamente diversa, fatta di emozioni, attese e nuove responsabilità. Negli ultimi mesi, ha condiviso alcuni aspetti della sua esperienza, offrendo uno sguardo autentico su ciò che significa vivere una gravidanza dopo una carriera sportiva ad altissimo livello. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Manca pochissimo al parto di Federica Pellegrini: ecco le ultime news sulla gravidanza

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