La figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta dimessa dall'ospedale la foto con Matilde | Casa

La figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Matilde, è stata dimessa dall'ospedale. La bambina, che era stata ricoverata a causa di alcuni problemi di salute, ora sta bene e torna a casa con i genitori. La campionessa di nuoto ha condiviso una foto della piccola insieme a Matteo Giunta, confermando che tutto si è risolto positivamente.

La figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la piccola Matilde, è stata dimessa. La bambina era stata ricoverata in ospedale per alcuni problemi di salute. "Casa", ha scritto la nuotatrice sui social ad accompagnare una foto sorridente di famiglia.

