Oggi 13 gennaio Sant’Ilario di Poitiers | Dottore della Chiesa e grande difensore della fede

Oggi, 13 gennaio, si ricorda Sant’Ilario di Poitiers, figura di rilievo nella storia della Chiesa. Riconosciuto come Dottore della Chiesa, è stato un autorevole difensore della fede cattolica e un uomo di grande saggezza. La sua vita e il suo insegnamento continuano a rappresentare un esempio di dedizione e fede.

Sant'Ilario di Poitiers fu un grande difensore della fede cattolica, uomo saggio e sapiente, gli viene riconosciuto il titolo di Dottore della Chiesa. Il 13 gennaio ricorre la memoria liturgica di Sant'Ilario di Poitiers, Dottore della Chiesa. Visse nel IV secolo, fu vesvoco e si impegnò tenacemente come grande apologeta nella difesa della fede cattolica.

Preghiera a Sant'Ilario di Poitiers | Vescovo e Dottore della Chiesa | Difensore della Trinità

