Famiglia nel bosco Catherine | I miei figli malati e soli

Una donna ha riferito che i suoi figli, entrambi malati, si trovano soli nel bosco. Secondo quanto dichiarato, i bambini presentano la febbre e la madre si dice molto sconvolta dalla situazione, descrivendo un quadro di disagio e preoccupazione per le condizioni di salute dei figli. La vicenda è al centro di un’indagine in corso.

“Non dormo, i miei figli sono malati e soli”: così mamma Catherine si sarebbe sfogata con le persone a lei vicine a poco meno di un mese dall’udienza che dovrà decidere sul possibile ricongiungimento con i tre figli di 6 e 8 anni. Questi ultimi sono stati allontanati da lei e dal papà, Nathan Trevallion, su ordine del tribunale dell’Aquila, che ha giudicato non idoneo il casolare in mezzo ai boschi di Palmoli in cui stavano crescendo. La donna avrebbe raccontato che i piccoli hanno la febbre e che lei sarebbe devastata dal fatto di saperli ammalati e di non essere autorizzata a visitarli. “È ingiusto sotto ogni aspetto. Cosa ho fatto per meritare una cosa del genere?”, si sarebbe chiesta Catherine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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