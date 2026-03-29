Una madre ha dichiarato di non aver dormito a causa della preoccupazione per i suoi figli, entrambi malati e soli, a circa un mese dall'udienza che deciderà sulla possibilità di ricongiungersi con loro. La donna ha riferito questa situazione alle persone a lei vicine, sottolineando lo stato di disagio e preoccupazione legato alla condizione dei bambini e alla lontananza da loro.

"Non dormo, i miei figli sono malati e soli": così mamma Catherine si sarebbe sfogata con le persone a lei vicine a poco meno di un mese dall'udienza che dovrà decidere sul possibile ricongiungimento con i tre figli di 6 e 8 anni. Questi ultimi sono stati allontanati da lei e dal papà, Nathan Trevallion, su ordine del tribunale dell'Aquila, che ha giudicato non idoneo il casolare in mezzo ai boschi di Palmoli in cui stavano crescendo. La donna avrebbe raccontato che i piccoli hanno la febbre e che lei sarebbe devastata dal fatto di saperli ammalati e di non essere autorizzata a visitarli. "È ingiusto sotto ogni aspetto. Cosa ho fatto per meritare una cosa del genere?", si sarebbe chiesta Catherine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, la denuncia di Catherine: "I miei figli malati e soli"

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