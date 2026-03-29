Famiglia nel bosco mamma Catherine | Non dormo i miei figli sono malati e soli

A circa trenta giorni dall'udienza che valuterà la possibilità di ricongiungere una famiglia composta da due genitori e tre figli, una madre ha condiviso con amici e parenti le sue preoccupazioni. La donna ha dichiarato di non aver dormito e di essere preoccupata per lo stato di salute dei figli, che si trovano attualmente in una situazione di isolamento.

"Non dormo, i miei figli sono malati e soli". A poco meno di un mese dall'udienza che dovrà decidere sul possibile ricongiungimento di mamma Catherine e papà Nathan con i loro tre figli, è Catherine a lasciarsi andare a uno sfogo con le persone a lei vicine. I piccoli hanno la febbre, racconta la donna, devastata dal fatto di saperli ammalati e di non essere autorizzata a visitarli. "È ingiusto sotto ogni aspetto. Cosa ho fatto per meritare una cosa del genere?" chiede Catherine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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