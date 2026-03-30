Falce in mano muratore minaccia di morte la madre | Ti ammazzo!

Un uomo di 48 anni, sotto l’effetto di alcol, ha minacciato di morte la madre in casa, nel centro di Manerbio. Con una falce in mano, ha esclamato “Ti ammazzo!” durante un episodio di crisi, rendendo la situazione di tensione ancora più grave. La scena si è svolta in un contesto di forte alterazione del soggetto, che ha trasformato l’abitazione in un ambiente di minacce verbali e comportamenti violenti.

Un uomo di 48 anni, ubriaco e fuori controllo, trasforma ancora una volta la casa dove vive, nel centro di Manerbio, in un teatro di minacce. Davanti a lui la madre, una pensionata. In mano due attrezzi da cantiere. Parole pesanti come pietre: l'anziana donna viene minacciata di morte dal figlio che impugna una falce e una sega da muratore e le intima di non chiamare nessuno. Non è un episodio isolato. È una spirale. Cinque anni di vessazioni: insulti, botte, intimidazioni quasi quotidiane, come poi ricostruito dai carabinieri. Una violenza che torna, ciclicamente: si spegne, per poi riesplodere. Denunce ritirate, tregue fragili, poi di nuovo il terrore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Falce in mano, muratore minaccia di morte la madre: "Ti ammazzo!" Articoli correlati Minaccia di morte la madre con un falce e una sega da cantiere, lei lo fa arrestare: 48enne in carcereI carabinieri di Manerbio (Brescia) hanno arrestato un 48enne in flagranza per maltrattamenti e minacce contro la madre. Rizzoli e la particolare "minaccia" di Collina: "Se sbagli, ti ammazzo"Nel podcast "Campus Talks" di Macron, l'ex arbitro Nicola Rizzoli ha raccontato un curioso dialogo con Pierluigi Collina, che in modo scherzoso lo...