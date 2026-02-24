Gettonisti contro la carenza di medici al ‘Pronto Soccorso’ di Foggia Usb | Ecco perché scappano e vanno altrove

Le proteste dei gettonisti contro la mancanza di medici al ‘Pronto Soccorso’ di Foggia nascono dalla carenza di personale, che spinge molti a cercare alternative. L’Usb denuncia che l’uso di medici a gettone non è una soluzione temporanea, ma il risultato di una cattiva gestione senza strategie a lungo termine. La situazione porta a ritardi e disagi per i pazienti, mentre le risposte della direzione sono ancora insufficienti. La questione rimane aperta, con un crescente disagio tra operatori e utenti.

“Il ricorso ai cosiddetti ‘medici a gettone’ presso il Policlinico Foggia non è una fatalità, ma la firma su un fallimento gestionale privo di visione”. USB non accetta la narrazione della "scelta obbligata" e boccia il ricorso a cooperative esterne, evidenziando che “Foggia non è più capace di trattenere i professionisti perché mancano prospettive di crescita e dignità lavorativa”. Oltre al personale insufficiente, secondo il comparto sanità del sindacato “mancano percorsi di ricovero certi”. Per questo, denuncia, “è inaccettabile che in alcuni turni pomeridiani siano presenti solo quattro operatori socio-sanitari per l'intero pronto soccorso e la Medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Medici 'gettonisti' in pronto soccorso, c'è chi è d'accordo: "La priorità è curare i cittadini"Il pronto soccorso del Policlinico di Foggia ha chiamato medici a gettone per gestire l’afflusso di pazienti, e alcuni sono favorevoli a questa soluzione.

Carenza di medici, l'assessora: "Mancano 9 risorse al Pronto soccorso e ancora troppi accessi rispetto al Cau"La carenza di medici nel Pronto soccorso della Romagna lascia i pazienti in attesa.

