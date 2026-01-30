Lazio-Genoa stadio vuoto ma in campo succede di tutto | vincono i biancocelesti nei minuti di recupero

Allo Stadio Olimpico di Roma, la partita tra Lazio e Genoa si è conclusa con una vittoria dei biancocelesti negli ultimi minuti di recupero. Nonostante lo stadio fosse vuoto, in campo sono successe molte cose, con continui capovolgimenti e tensioni tra le squadre. La gara è stata intensa e piena di colpi di scena fino all’ultimo secondo.

La partita tra Lazio e Genoa disputata oggi 30 gennaio 2026 allo Stadio Olimpico di Roma si è rivelata una delle sfide più intense e controverse della stagione agonistica. In un clima surreale caratterizzato dal silenzio spettrale delle tribune, lasciate deserte dalla tifoseria organizzata biancoceleste per protestare contro la dirigenza, il campo ha offerto uno spettacolo denso di tensione e colpi di scena. Il match è stato segnato in modo indelebile dalla tecnologia, con il Var protagonista assoluto che ha corretto le decisioni del direttore di gara in momenti cruciali della contesa. La vittoria finale della squadra di casa è arrivata solo dopo cento minuti di battaglia, suggellando un 3-2 rocambolesco che lascia dietro di sé lunghe scie di discussione per quanto riguarda la gestione dei falli di mano in area di rigore.

