Follia allo stadio calciatore aggredito da un avversario | finisce in ospedale!

Un calciatore è finito in ospedale dopo essere stato aggredito da un avversario durante l’intervallo di una partita di Serie D. La rissa è scoppiata nel spogliatoio, quando i due si sono affrontati con violenza. Testimoni raccontano di un colpo sferrato con un oggetto contundente, che ha provocato ferite e bisogno di cure immediate. La partita tra Barletta e Afragolese si è conclusa con il risultato di 2-0. La situazione rimane sotto controllo.

Momenti di tensione durante l’intervallo della sfida tra Barletta e Afragolese, valida per il girone H di Serie D e terminata 2-0 per la formazione pugliese. L’attaccante argentino Agustin Torassa, 37 anni, capitano dell’Afragolese, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli di Barletta dopo un episodio avvenuto negli spogliatoi. L’episodio nell’intervallo. Secondo quanto emerso, al termine del primo tempo sarebbe scoppiato un acceso diverbio tra Torassa e l’attaccante del Barletta Giancarlo Malcore. Nel corso della lite, il 37enne argentino sarebbe stato colpito con un calcio e un pugno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Colleferro, giovane aggredito finisce in ospedale. La ricostruzione della serata di folliaNella notte a Colleferro, un giovane è stato vittima di un'aggressione che lo ha portato in ospedale.

Lite negli spogliatoi, picchiato da un avversario: calciatore in ospedale per trauma cranico, indaga la DigosUna rissa negli spogliatoi ha portato un calciatore a finire in ospedale con un trauma cranico.

Calciatore 13enne picchiato dal papà di un avversario - Estate in diretta 03/09/2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pugno al calciatore durante la partita: Daspo per un 43enne; Follia di Morata in Como-Fiorentina: entra nella ripresa e viene espulso, cosa è successo; Basket, follia a Roma: genitore invade il campo e prende a pugni un ragazzo durante una partita U14. Il video.

Follia in Finlandia, squadra retrocede e i tifosi danno fuoco allo stadioFollia in Finlandia, dove i tifosi hanno dato il peggio di loro a seguito della retrocessione della squadra del cuore. Il FC Haka, uno dei club pikù prestigiosi del paese, con 9 titoli vinti, è ... tuttomercatoweb.com

L'Haka retrocede, tre tifosi minorenni danno fuoco allo stadio: follia in Finlandia, all'asta maglia di PohjanpaloL’FC Haka, una delle squadre più gloriose della Finlandia, pochi giorni dopo la retrocessione in seconda divisione, ha dovuto subite un atto vandalico senza precedenti. Un incendio ha devastato una ... calciomercato.com

Atalanta Borussia Dortmund si è già giocata... ... e il mondo è talmente cambiato che sembra una follia totale Innanzitutto, lo stadio: la New Balance Arena era un sogno. La Dea in Europa giocava a... Reggio Emilia, al Mapei Stadium I nerazzurri erano t - facebook.com facebook