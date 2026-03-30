F1 weekend disastroso in Giappone | la FIA pronta a rivedere il regolamento

Il Gran Premio del Giappone si è concluso con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli. Il fine settimana si è rivelato difficile per molti partecipanti e ha attirato l’attenzione della FIA, che ha annunciato l’intenzione di rivedere alcune regole del regolamento. La gara ha mostrato diversi problemi tecnici e di sicurezza, portando a discussioni tra gli addetti ai lavori sulla gestione delle competizioni.

Il Gran Premio del Giappone che si è chiuso ieri con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli ha confermato quanto a lungo sottolineato dai piloti. Il fine settimana ha sollevato interrogativi non solo sulla spettacolarità, ma anche sulla sicurezza delle attuali monoposto. La F1 è in un momento molto complicato. Nonostante il divertimento dei tifosi per un Gran Premio dall’esterno avvincente e combattuto, le regole attuali continuano a non piacere agli addetti ai lavori e non solo. Il britannico, infatti, si è schiantato violentemente contro le barriere per evitare Colapinto. Per fortuna il pilota è uscito illeso, ma la dinamica della perdita di controllo della vettura ha riacceso i riflettori sulle criticità insite nei nuovi regolamenti, con particolare riferimento alla potenza ibrida ed elettrica. 🔗 Leggi su Sportface.it

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