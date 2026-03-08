George Russell ha conquistato la vittoria nel Gran Premio d’Australia, corsa di apertura del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 svoltasi ad Albert Park a Melbourne. Durante la gara, Russell ha descritto una prima fase molto combattuta, e ha chiesto alla FIA di rivedere alcuni aspetti delle regole. La corsa si è conclusa con il britannico primo, davanti agli altri piloti in gara.

La prima è di George Russell. Il britannico ha vinto il GP d’Australia, atto d’apertura del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 appena concluso sul tracciato di Albert Park, a Melbourne. Ha rispettato i favori del pronostico il pilota della Mercedes, dato per favorito alla vigilia dopo aver strappato la pole position ieri. Nello specifico il nativo di King’s Lynn ha preceduto il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, secondo davanti alle due Ferrari guidate rispettivamente da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Non appena arrivato al parco chiuso, Russell ha commentato quanto fatto: “ E’ stata una grande battaglia all’inizio, sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà in partenza – ha detto Russell – Charles é partito bene e da lì è stata una grande battaglia con lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Grande battaglia all’inizio, ma la FIA deve rivedere qualcosa”

F1, George Russell: “Ci manca qualcosa per la pole, non è stato un venerdì perfetto”È una Mercedes che ha confermato le aspettative della vigilia quella vista oggi nel venerdì del Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del...

F1, George Russell: “La W17 non sembra affatto male, ma alcuni rivali ci hanno sorpreso”George Russell si presenta alla vigilia della stagione 2026 di Formula Uno con la consapevolezza di avere probabilmente tra le mani la prima vera...

Una raccolta di contenuti su George Russell.

Temi più discussi: F1, George Russell: Grande giornata, siamo stati favoriti dalle condizioni. Domani non sarà facile; Russell dopo il GP Australia 2026: 'Che pole, questa macchina ha grande potenziale'; George Russell in pole con una Mercedes dal grande potenziale; F1 | Prove Libere 3 GP Australia, risultati: George Russell prova di muscoli.

F1, George Russell: Grande battaglia all’inizio, ma la FIA deve rivedere qualcosaLa prima è di George Russell. Il britannico ha vinto il GP d'Australia, atto d'apertura del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 appena concluso sul ... oasport.it

F1, George Russell: Grande giornata, siamo stati favoriti dalle condizioni. Domani non sarà facileLa prima pole position della stagione è di George Russell. Il britannico ha registrato il miglior tempo in occasione delle qualifiche valide per il GP ... oasport.it

George Russell conquista il Gran Premio d’Australia Vi è piaciuto lo spettacolo offerto oggi dalla Formula 1 #AustralianGP - facebook.com facebook

George #Russell in pole in Australia: prima fila tutta #Mercedes. Come è andata per le #Ferrari #f1 #formula1 #7marzo #iltempoquotidiano x.com