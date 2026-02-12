Toto Wolff svela quale squadra avrà la macchina più veloce dopo i test F1 2026

Toto Wolff ha detto che la Mercedes sarà la squadra da battere nei prossimi test F1 2026. Il team di Brackley punta a portare in pista la macchina più veloce, e il manager austriaco non nasconde la sua fiducia. Dopo le prime prove, Wolff si dice convinto che i risultati possano essere positivi e che la Mercedes avrà un passo avanti sulle rivali. La squadra lavora intensamente per arrivare pronta alla stagione e Wolff si dice sicuro di aver fatto le scelte giuste.

Le Aspettative per Mercedes F1. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha messo in discussione le aspettative riguardo alla performance della scuderia tedesca in vista della nuova stagione di Formula 1. Nonostante molte analisi pre-stagionali avessero designato Mercedes come favorita, Wolff ha chiarito che attualmente non sono la squadra più veloce in pista. Nel corso dei test a Barcellona, Mercedes ha accumulato il maggior numero di giri, superando la soglia delle 500 tornate, con Lewis Hamilton che ha registrato il miglior tempo complessivo.

