Il boss della Formula E spiega il piano riuscito di Toto Wolff | così Mercedes domina la nuova F1

Alejandro Agag accusa Toto Wolff di aver portato in Formula 1 la logica della Formula E: gestione dell’energia e più elettrico da cui nasce il vantaggio Mercedes nella F1 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e notizie su Toto Wolff

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