F1 per Ferrari partenza incoraggiante ma non appagante Ora al lavoro per avvicinarsi alle Mercedes

Durante il Gran Premio del Giappone, la Ferrari ha ottenuto una partenza promettente, con Charles Leclerc che ha concluso in terza posizione e Lewis Hamilton in sesta. La squadra ora si concentrerà sui miglioramenti necessari per ridurre il divario con le Mercedes. La gara ha visto alcune sfide tecniche e strategiche, che la Ferrari intende affrontare nelle prossime competizioni.

La Ferrari ha chiuso il Gran Premio del Giappone con la terza posizione di Charles Leclerc e la sesta di Lewis Hamilton. Si tratta di un risultato che non soddisfa appieno il Cavallino Rampante. Anzi, non lo soddisfa per niente. D’altronde, a conti fatti, quello nipponico è il peggiore dei tre GP disputati sinora, soprattutto perché, per la prima volta, le Rosse sono state precedute sul traguardo da una vettura diversa dalla Mercedes. Difatti Suzuka ha segnato il ritorno in auge della McLaren, capace di acciuffare il primo podio del suo 2026 con Oscar Piastri, attestatosi alla piazza d’onore. Come si suole dire, l’appetito viene mangiando, e per la Scuderia di Maranello non è più sufficiente incamerare dei podi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, per Ferrari partenza incoraggiante ma non appagante. Ora al lavoro per avvicinarsi alle Mercedes Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: alle 8.00 le qualifiche, la Ferrari vuole avvicinarsi alle Mercedes anche nel giro secco Leggi anche: F1, Ferrari eccelle in partenza e nel riscaldare le gomme. Ma il margine di Mercedes resta ampio Ferrari rischia di non ricevere l'ADUO per un motivo Tutti gli aggiornamenti su Ferrari partenza Temi più discussi: F1 | Ferrari a sette decimi, Antonelli in pole: la griglia di partenza per il GP di Giappone; F1 GP Giappone: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Suzuka; F1, per Ferrari partenza incoraggiante ma non appagante. Ora al lavoro per avvicinarsi alle Mercedes; Formula 1, Antonelli in pole nel Gp Giappone davanti a Russell. La griglia di partenza. F1 | Ferrari a sette decimi, Antonelli in pole: la griglia di partenza per il GP di Giapponea griglia di partenza per il GP di Giappone 2026 di F1: ecco in che posizione partiranno le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a Suzuka ... f1ingenerale.com F1, griglia di partenza del GP Giappone: posizioni e distacchi dopo la qualifica a SuzukaKimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del GP del Giappone di F1. Si tratta della seconda in carriera per il 19enne pilota bolognese. In prima fila partirà con lui il compagno di squa ... sport.sky.it | PILLOLE DAL GIAPPONE Suzuka parla italiano Dalla partenza difficile al controllo totale della gara: Kimi Antonelli conquista vittoria e leadership del Mondiale. Strategia perfetta con la Safety Car Passo gara solido nel secondo stint Ferrari sul - facebook.com facebook La forza di Ferrari alla partenza sta nelle turbine ridotte: il confronto con Mercedes #SkyMotori #F1 #Formula1 #Ferrari x.com