LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | alle 8.00 le qualifiche la Ferrari vuole avvicinarsi alle Mercedes anche nel giro secco

Alle 8.00 si tengono le qualifiche del GP Cina 2026 di Formula 1, con la Ferrari che punta a migliorare le prestazioni sul giro secco. La classifica mondiale dei costruttori vede in testa la Mercedes con 56 punti, mentre la Ferrari cerca di ridurre il divario. La gara si svolge sul circuito di Shanghai, dove i team sono pronti a scendere in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.31 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2026 1. Mercedes 56 2. Ferrari 40 3. McLaren 18 4. Red Bull 8 5. Haas 7 6. Racing Bulls 6 7. Audi 2 8. Alpine 1 07.28 L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT RACE DEL GP DELLA CINA 1 George Russell Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 2 Charles Leclerc Scuderia Ferrari +0.674 3 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari +2.554 4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team +4.433 5 Kimi Antonelli Mercedes-AMG Petronas Formula One Team +5.688 6 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team +6.809 7 Liam Lawson Racing Bulls +10.900 8 Oliver Bearman Haas F1 Team +11.271 9 Max Verstappen Red Bull Racing +11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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