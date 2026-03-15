F1 Ferrari eccelle in partenza e nel riscaldare le gomme Ma il margine di Mercedes resta ampio

Durante le prime due gare del Mondiale di Formula Uno 2026, la Ferrari ha mostrato una buona capacità di partire e di riscaldare le gomme, mentre Mercedes mantiene un margine significativo. A Melbourne, la Ferrari ha conquistato il podio con Charles Leclerc, mentre a Shanghai è salito sul podio Lewis Hamilton. I risultati di inizio stagione sono stati positivi per entrambe le scuderie.

Podio a Melbourne con Charles Leclerc. Podio a Shanghai con Lewis Hamilton. Il riassunto delle prime due uscite del Mondiale di Formula Uno 2026 della Ferrari è tutt’altro che da buttare via anzi. La scuderia di Maranello nel corso dell’inverno ha fatto le cose nella giusta maniera e tra poco le analizzeremo ma, ed è un grosso “ma”, là davanti c’è e rimane la Mercedes. La W17 che ha già messo a segno due vittorie con George Russell (anche nella Sprint Race di ieri) e Andrea Kimi Antonelli fa letteralmente paura. La Power Unit realizzata a Brackley sta facendo tutta la differenza del mondo, su una monoposto che per il momento fila che è un piacere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Ferrari eccelle in partenza e nel riscaldare le gomme. Ma il margine di Mercedes resta ampio Articoli correlati F1, la griglia di partenza del Mondiale 2026 dopo i Test: Mercedes più pronta, Ferrari vera rivale?Dal 6 all’8 marzo il Mondiale di Formula 1 2026 prenderà il via dal circuito di Melbourne, in Australia. F1, Il primo gran premio con le nuove regole va alla Mercedes: in Australia vince Russell (ma la Ferrari c’è)George Russell vince il Gran Premio d’Australia e porta la Mercedes in cima al podio nella prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Una selezione di notizie su Ferrari eccelle Ferrari in seconda fila con Leclerc e Hamilton, può lottare in garaUn sabato solido per la Ferrari a Shanghai. Dopo il doppio podio nella Sprint, Lewis Hamilton e Charles Leclerc monopolizzano la seconda fila nelle qualifiche, riducendo il gap dalle Mercedes. Il ... sport.sky.it F1 2026: Ferrari alla Prova del Fuoco, Leclerc lancia l’Ultimatum e Hamilton Rifiuta il Ritiro. Vasseur Rivela la Nuova StrategiaScopri come la Ferrari si prepara per la rivoluzione F1 2026, con Leclerc che chiede una macchina da titolo e Hamilton che rifiuta il ritiro. Vasseur rivela la nuova strategia per affrontare le sfide. fuoristrada.it